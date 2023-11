– Vi anmoder politiet om å åpne etterforskning med sikte på strafferettslig reaksjon mot bedriften, sier leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet i en pressemelding.

«Utslipp av store mengder olje i vann har et stort og akutt skadepotensial på dyr, særlig fugl. Det er særlig kritisk at utslippet skjer akkurat her. Fabrikken er lokalisert på industriområdet Øra, som ligger i umiddelbar nærhet til tre naturreservater, avmerket med grønt i dette kartet», står det i anmeldelsen som ble levert til Øst politidistrikt tirsdag.

– Det er viktig at saker som dette, blir straffet. Det har en betydelig allmennpreventiv betydning at virksomheter med forurensningsrisiko risikerer strafferettslige reaksjoner dersom de ikke er tilstrekkelig aktsomme og sørger for tiltak for å unngå slike utslipp, fortsetter Gulowsen.