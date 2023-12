– Etterforskningen har kommet fram til at barnet ble drept. Film fra overvåkingskameraer viser at kvinnen holdt om sønnen da de falt over bord, sier statsadvokat Marie Lindström, som har ledet etterforskningen.

Hendelsen skjedde på en ferge mellom polske Gdynia og Karlskrona i Sverige i slutten av juni. Både moren og sønnen døde. Opprinnelig var mistanken at det var en ulykke, men nå konkluderer altså etterforskerne med at kvinnen tok livet av sønnen.

Ettersom den mistenkte i saken er død, blir etterforskningen avsluttet, opplyser påtalemyndigheten i en pressemelding.

Både mor og barn var polske statsborgere, og en polsk drapsetterforskning pågår fortsatt.