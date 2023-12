– Det er riktig, det er stans på alle bagasjebåndene. Vi har teknikere i sving med å finne feilen og utbedre den når den er funnet, sier kommunikasjonssjef Cathrine Framholt i Avinor til Bergensavisen.

Framholt sier at de eneste bagasjedroppene som fungerer, er de som er ment for spesialbagasje, og at det er her de nå forsøker å få unna mest mulig bagasje.

– Men det er altfor lite sammenlignet med trafikkmengden som er, så det går sakte, sier kommunikasjonssjefen.

Overfor NTB forteller Framholt at de har alt av det som kan krype og gå av mannskap tilgjengelig for å få løst problemet.

– Det er åpnet noen manuelle løsninger, så vi håper å få sendt så mye bagasje som mulig.