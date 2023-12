– Dersom vi ikke gjør noe nå, vil det på sikt ikke være mulig for HTU å ta unna sakene på en forsvarlig måte. Dette vil gå ut over både leietakere og utleiere som venter på å få saken sin behandlet, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp) i en pressemelding.

HTU behandler tvister om leie av bolig, både gjennom mekling og rettslig bindende vedtak.

Fra å ta imot 1783 saker i 2020, ligger utvalget nå an til å motta omtrent 4000 saker i 2023 – en økning på 124 prosent på tre år.

For å effektivisere saksbehandlingen innføres det derfor en verdigrense på 150.000 kroner for saker som må behandles med utvalgsmedlemmer. Saker under verdigrensen kan fra 1. januar 2024 behandles av sakslederen alene.