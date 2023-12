– Tusen hjertelig takk. Det er en stor ære å motta denne prisen og bli årets navn i VG , sa Stoltenberg da han mottok prisen av sjefredaktør Gard Steiro.

– Dette er først og fremst en anerkjennelse til Nato – til de tusenvis som jobber for Nato hver eneste dag og ikke minst de tusener i uniform som tjenestegjør på ulike steder, sa Nato-sjefen, som nå har sittet i jobben i over ni år.

I tider som dette trenger vi gode ledere, sa Steiro i sin tale til Stoltenberg.

– Gjennom snart ti år har Stoltenberg balansert ulike NATO-lands ulike interesser opp mot hverandre. Og vært krystallklar om behovet for at medlemslandene øker sine forsvarsbudsjetter slik de har forpliktet seg til. Stoltenberg har presset medlemsland når det har vært nødvendig, og beroliget når det har vært behov for det, sa VG-redaktøren.

I fjor vant fotballpresident Lise Klaveness prisen. De foregående tre årene gikk prisen til redningsmannskapene i Gjerdrum, Espen Nakstad og Christine Koht.