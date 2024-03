Mattilsynet slapp sin rapport på mandag, og i rapporten som først ble omtalt av IntraFish , avdekker de et avvik innen risikostyring.

– Dere har utarbeidet prosedyrer som skal ivareta velferd. Våre funn viser at prosedyrer ikke etterleves, og at dere ikke nyttiggjør dere av tilgjengelige data for å få en samlet oversikt og beslutningsgrunnlag for velferd på lokalitetene, skriver Mattilsynet i sin rapport.

Revideringen av Salmar er en del av Mattilsynets plan for å bedre dyrevelferden i oppdrettsnæringen. De seks største oppdrettsselskapene skal under lupen.

Tilsynet med Salmar har vist at selskapet ikke har overensstemmelser mellom risikovurdering og utarbeidelsen av planer og tiltak. Tilbakemeldingen kommer til tross for at Salmar sommeren 2023 begynte et endringsarbeid med hensyn til hvordan de jobber med risiko.

– Vi kan ikke se at dere har dokumentert nødvendig informasjon om fiskens velferd på en slik måte at dere kan vurdere risiko og utarbeide tiltak som iverksettes på riktig grunnlag, på riktig tidspunkt, for å beskytte fisk mot unødig påkjenning og belastning, fortsetter rapporten.

De har bedt Salmar om en forklaring på hvordan de planlegger å korrigere avviket, samt en tidfestet plan for implementering.

Mattilsynet kommer også med et forbedringspunkt. De mener oppdrettsselskapet ikke har god nok overvåking og gjennomgang av internkontrollen på selskapsnivå.