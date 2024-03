En stein falt ned i gruven og førte til at de 13 ble innesperret, opplyste russiske myndigheter natt til tirsdag.

Myndighetene opplyser at det arbeides med å gjenopprette kommunikasjon med gruvearbeiderne og at det jobbes med å rydde en passasje for å få dem ut.

Ulykken skjedde i en av landets største gullgruver, melder russiske medier. gruven ligger i Amur-regionen, som grenser mot Kina.

Gruven eies av selskapet Petropavlovsk.