– Som arrangør av konferansen vil vi gjerne beklage. Dette skulle aldri skjedd, sier administrerende direktør Harald Minge i Næringsforeningen i Stavanger-regionen til Stavanger Aftenblad.

Avisen skriver at den spesielle desserten vakte oppsikt under gallamiddagen torsdag denne uken på Jærmøtet, en konferanse med over 300 deltakere på Bryne.

Blant postene på programmet var blant annet en panelsamtale om mulighetene for kvinnelige gründere.

– Jeg er skuffet over måten kvelden ble avsluttet på. Jærmøtet var et supert arrangement med dyktige foredragsholdere og flere spennende tema. Så presterer de å avslutte det hele med å servere en penis, sier en av deltakerne, Elisabeth Kverneland.

– Da desserten ble presentert, ble det hintet om at det var den offisielle «biff og blowjob-dagen», at desserten var «for sharing» og at vi skulle få noe som vi garantert ville snakke om i ettertid. Jeg forstår ikke hvorfor ingen stoppet dette før, sier hun.

Diplomkokk Arne Nese i cateringselskapet Ekte Matglede innrømmer at penisdesserten var hans påfunn.

– Jeg angrer selvsagt i ettertid, og kommer ikke til å gjøre det igjen. Jeg legger meg helt flat, og ser at dette var et overtramp, sier han til avisen.