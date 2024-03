Torsdag var den fjerde dagen på rad at ettermiddagstrafikken i hovedstaden ble påvirket av signalfeil.

Mandag førte en signalfeil til at Romeriksporten mellom Oslo S og Lillestrøm var stengt for togtrafikk, men også en rekke andre toglinjer ble rammet, ifølge Bane Nor. Feilen var rettet etter rundt 20 minutter.

Tirsdag ble trafikken på flere toglinjer innstilt som følge av en signalfeil mellom Nationaltheatret og Skøyen.

Onsdag var problemet en signalfeil mellom Oslo S og Skøyen. Torsdag var det nok en gang en signalfeil som påvirket Drammens- og Askerbanen.

– Hva er årsaken til at dette skjer så mange dager på rad og gjøres det noe for å hindre dette?

– Denne strekningen er Norges mest trafikkerte og Oslo S er navet som kan påvirke trafikk i alle retninger. Feil på signalanlegget fire dager på rad er selvfølgelig beklagelig, men vi sender ut mannskap for å rette feil så raskt som mulig, svarer presseansvarlig Anne Kirkhusmo i Bane Nor en epost til NTB.

Natt til fredag byttet Bane Nor ut en signalkabel mellom Nationaltheatret og Skøyen.

– Samtidig overvåker vi nøye og er ute hver natt for å sjekke anlegget, skriver Kirkhusmo.