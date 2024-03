– Kommersielle aktører skal ikke drive oppsøkende salg og markedsføring på norsk skole, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) til NTB.

Tirsdag tok hun og familie- og likestillingsminister Kjersti Toppe (Sp) imot representanter for de største russeselskapene i Norge, Russeservice og Russedress.

– De la fram initiativ de har tatt for å gjøre russefeiringen mer inkluderende. Det er bra, men min klare oppfatning er at det er disse aktørene som først og fremst driver fram det kommersielle jaget og behovet for lukkede grupper blant russen, men også blant stadig yngre elever, sier Nessa Nordtun.

– Bekymring

Det var selskapene selv som hadde tatt initiativ til møtet.

– Beskjeden vår til russeselskapene var vår bekymring for at russetiden har utartet, at den virker ekskluderende, skaper utenforskap og går ut over skoleresultatene, sier familieminister Toppe til NTB.

Regjeringen har nylig varslet flere grep for å roe ned russefeiringen.

Blant annet vil de dempe kjøpepresset, ha bedre sikkerhet for russebusser, mer regulering av russeklær, og de vil flytte russetiden til etter eksamen.

Flytting av russetiden: – Bare å forberede seg

Flere fylker er allerede i gang med arbeid for å flytte på russetiden.

– Mitt mål er at russetiden flyttes allerede i 2026. Jeg opplever at mange, også de kommersielle aktørene, er beredt på at russetiden flyttes. Det er bare å forberede seg på det for framtidige russegenerasjoner, sier Nessa Nordtun.

Hun har den siste tiden også hatt møter med de store russe-landstreffene, ulike russ og fylkeskommuner.

– Må tilpasse oss

Det var styreleder Ole Jørgen Smedsrud i Russeservice og Henrik Børke Nørstrud fra Russedress som møtte statsrådene.

Selskapene er de største som henvender seg til russen, og begge eies av et holdingselskap som Smedsrud eier majoriteten av. Han er også involvert i flere andre russeselskaper.

– Vi snakket mye om dette med inkludering i russetiden, og at det må være gode arenaer for russen, sier Smedsrud til NTB etter møtet.

– Vi tenker sånn at vi bare må tilpasse oss markedet. Og markedet blir jo regulert fra myndighetene og skolene. Vi fortalte at vi vil være med å bidra og gjøre det beste for kundene våre, sier han.

Ekskludering: – Kan også ha ansvar

Russeservice og Russedress selger russeklær, russebukser, russekort, russegensere og skolegensere.

– Statsrådene mener at russetiden har blitt for ekskluderende, og er bekymret for at russefokuset begynner veldig tidlig. Har dere noe ansvar for at det har blitt sånn?

– Ja, det kan vi også ha. Absolutt. Vi har snakket gjennom en del sånne problemstillinger med dem. Om hvordan vi tenker, og hvordan vi kan opptre i samarbeid for å gjøre det beste ut av det, sier Smedsrud.

– Men har dere gjort nok for å hindre at russetiden skal bli ekskluderende?

– Vi er en kommersiell aktør. For oss er ikke ekskludering bra, for da får vi ikke solgt varer. Vi er veldig interessert i at alle skal få lov til å være med, sier Smedsrud.

– Åpne for flytting

Han forteller at de er åpne for en eventuell flytting av russetiden.

– Det kan være noe bra med det. Det er viktig at elevene får gode eksamensresultater og ro når de er på skolen. Så det er ikke nødvendigvis en dum ting. Vi skal levere klærne uansett om det er i mars, april eller mai, sier han.

– Vi lar politikerne styre, og så tilpasser vi oss, legger Nørstrud til.

– Vi dere bidra til flytting av russetiden hvis politikerne bestemmer det?

– Ja, absolutt. Russetiden er når russen ønsker å ha det moro, fest og moro. Den delen styrer ikke vi, sier Smedsrud til NTB.

– Har ikke så mye makt

Han avviser at det trenger å være dyrt å være russ.

– Du kan få russedress, russelue, parkas, russekort og en del andre småting for 999 kroner. Inngangsbilletten er rimelig.

– Men er det de pakkene dere pusher på elevene? De billigste?

– Vi pusher egentlig alt. Vi har markedsført alle våre varer. Men vi forteller også ganske klart til russen at det ikke behøver å være dyrt å være russ.

– Mange av opplæringsdirektørene i fylkene mener at dere har for mye makt. Har dere mye makt over russetiden?

– Jeg tror ikke at vi har så mye makt som mange andre tror, sier Smedsrud.