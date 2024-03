Blokkeringen skal ifølge NRK foregå via DNS. DNS-blokkering fører til at man får opp en plakat som informerer om at nettsiden ikke er tilgjengelig i Norge.

Blokkeringen kan imidlertid unngås ved å bruke spillselskapenes egne apper eller VPN.

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) forteller til NRK at hun ikke tror DNS-blokkeringen er en løsning på spillavhengighet alene, men at det sammen med andre tiltak kan utgjøre en forskjell.

– Vi er på rett vei. Norsk spillpolitikk fungerer. Likevel har anslagsvis 23.000 nordmenn et problematisk forhold til pengespill. Dette tallet er fortsatt for høyt. Derfor trenger vi å gjennomføre ytterligere tiltak for å beskytte sårbare spillere, sier Jaffery.

Medlem av familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Høyres Turid Kristiansen, kaller derimot vedtaket skivebom.

– Vi skal stille opp for spillavhengige, men DNS- blokkering er ikke løsningen. Det er lett å omgå samtidig som det «kødder» med internett. Dette er sensurering av lovlige nettsider, og til og med Datatilsynet er bekymret for at dette går ut over personvernet, skriver Kristensen i en epost til NTB.

Kulturdepartementet opplyser til NRK at det er usikkert når blokkeringen kommer til å bli innført.