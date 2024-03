Dato for Trumps hysjpenge-sak skal settes

Det holdes et rettsmøte i New York der det skal settes ny dato for rettssaken mot Donald Trump i den såkalte hysjpengesaken. Det er antatt at saken kan begynne i april. Trump er anklaget for å ha betalt pornoskuespilleren Stephanie Clifford, bedre kjent som Stormy Daniels, en annen kvinne og en tidligere ansatt for at de skulle holde tett om seksuelle forhold han har hatt med dem. Straffesaken er den første i historien mot en tidligere amerikansk president.

Frist for Trump til å stille garanti

Mandag er tidsfristen ekspresident Donald Trump har til å legge fram en finansiell garanti for de 454 millioner dollarene han skylder delstaten etter dommen i en sivil bedragerisak i New York. Klarer han ikke å få garantien på plass, kan delstatsmyndighetene ta skritt for å sikre seg pengene.

Nytt Gaza-møte i FNs sikkerhetsråd

FNs sikkerhetsråd i New York skal mandag stemme over et nytt resolusjonsforslag som ber om umiddelbar stans i kampene mellom Israel og Hamas, ifølge diplomatkilder.

Fjellvettdagen

Røde Kors og Den Norske Turistforeningen arrangerer den årlige fjellvettdagen for å minne folk om trygg ferdsel i påskefjellet. På Oslo Sentralstasjon stiller generalsekretær i Røde Kors, Anne Bergh og generalsekretær i DNT, Dag Terje Klarp Solvang, for å dele ut Fjellvettreglene til de som skal ut å reise, og minne om hva som skal til for å være trygg i påskefjellet.

Generalprøve før eliteseriestart

Regjerende seriemester Bodø/Glimt tar imot Molde i generalprøven før Eliteserien sparkes i gang 2. påskedag. Begge lag har hatt en tjuvstart på sesongen med Europa-spill, men dette er siste treningskamp før det er alvor i den norske serien.