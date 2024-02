I overgrepssaken er en far, mor og en storebror er tiltalt for grovt å ha forgrepet seg på de to yngste barna i familien, en jente og en gutt, fra 2016 til sommeren 2021.

Torsdag ble tilsynsrapporten mot det kommunale barnevernet offentliggjort, skriver Bergens Tidende.

– Statsforvalteren har avdekket alvorlige mangler ved barnevernets oppfølging av familien, skriver Statsforvalteren i Vestland på sine nettsider.

Statsforvalteren skriver at barnevernstjenesten skal ha vært svært bekymret for barna og barnas behov for beskyttelse, men likevel ikke har satt i verk tiltak i samsvar med bekymringene.

Kommunens ordfører er glad for at Statsforvalteren mener barnevernet burde gått lenger, fordi barnevernet den gangen sto relativt alene med sine bekymringer.

Ordføreren mener likevel at deler at tilsynsrapporten er preget av etterpåklokskap.

– Etter vårt syn, var det ikke lovgrunnlag for flere av tiltakene som Statsforvalteren mener vi skulle ha gjennomført. Vi hadde ikke fått gjennomslag for tvangstiltak, sier ordføreren til avisen.