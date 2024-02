15 av dagene er betinget, ifølge dommen fra Trøndelag tingrett. Mannen fratas også førerkortet i tre år og må betale 1,1 millioner kroner i oppreisningserstatning til kvinnens etterlatte.

Trafikkulykken skjedde på fylkesvei 65 nord for Svorkmo i Orkland om ettermiddagen 27. juni i 2022. I dommen står det at mannen sovnet bak rattet, og at bilen hans havnet i motsatt kjørefelt og traff bilen kvinnen kjørte.

Kvinnens bil havnet så i motsatt kjørefelt og frontkolliderte med en lastebil som kom kjørende bak mannens bil.

Kvinnen fikk livreddende førstehjelp på stedet og ble fraktet til sykehus, men døde senere av skadene. Tiltalte kom fysisk uskadd fra ulykken.

Mannen erkjente under rettssaken i midten av februar i år at årsaken til at han kom over i motsatt kjørefelt og traff kvinnens bil, var at han sovnet bak rattet. Mannen tok ikke stilling til straffskyld, og mannens forsvarer la ned påstand om at klienten måtte frifinnes.

I formildende retning la tingretten vekt på at mannen i retten erkjente at ulykken var hans skyld. Retten vektla også at saken har tatt lang tid.

NTB har vært i kontakt med mannens forsvarer, som ikke ønsker å kommentere dommen på nåværende tidspunkt.