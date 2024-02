Dødsfallene ble kategorisert som mistenkelige, og derfor startet politiet undersøkelse av saken.

– På bakgrunn av opplysningene vi har innhentet, har vi ikke funnet grunnlag for å mistenke at noen av de avdøde har vært utsatt for straffbare handlinger i forbindelse med dødsfallene, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding.

Obduksjonen viser ifølge dem at dødsårsaken for begge to er sykdom.

De nærmeste pårørende er informert om konklusjonen.