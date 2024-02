H3 tok av fra romstasjonen Tanegashima I Kagoshima sørvest i Japan to dager etter opprinnelig planlagt. Årsaken var dårlig vær. Ifølge Jaxa gikk oppskytingen fint for seg.

Den er utviklet for kommersiell bruk og er blitt omtalt som en mulig konkurrent til Falcon 9-raketten som er utviklet av SpaceX. Jaxa har hatt to tidligere forsøk på oppskyting, og begge disse har mislyktes. Under en test i mars i fjor ble den destruert i lufta.