Derfor blir turgåere nå anbefalt å unngå terreng med fersk fokksnø, skriver Varsom.no.

– I Nordland bør du unngå terreng hvor det har lagt seg ferske fokksnøflak. Utsatt terreng er typisk bak rygger og i forsenkninger som er i le for vinden. Ser du snøfokk eller at fokksnøen sprekker opp der du er på tur, så er det et tydelig faretegn, sier vaktleder Gustav Pless i snøskredvarslingen.

Fokksnøen kan også føre til skred på Vestlandet.

– Det er litt usikkert hvor mye vind det blir, men hvis det blåser opp, vil skredfaren raskt øke der hvor det legger seg fokksnø. Start gjerne turen tidlig på dagen og vær nede igjen før vinden øker på fredag. På lørdag bør du unngå terreng med fersk fokksnø. Snøfokk og ferske flak som sprekker opp, er tydelige faretegn, sier Pless.

Det er også fare for snøskred i Finnmark, Troms og Sør-Norge. Skred som løsner i fjellet i Sør-Norge, kan bli svært store.