I varselet skriver Vegtrafikksentralen at isen kan være ekstra vanskelig å se, samt at man må kjøre etter forholdene. Varselet gjelder for Bergen, Lindås og Stord.

Statsmeteorolog Ingri Halland Soldal forklarer til Bergens Tidende at underkjølt regn er regn som kommer inn i kaldere luftlag rett før det treffer bakken.

– Det treffer vei eller noe annet og blir til is momentant, sier hun.