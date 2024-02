Det er en økning på 13 prosent fra året før, viser tall Utdanningsnytt har hentet inn fra utdanningsetaten.

Av disse betegnes 652 hendelser som alvorlige. 28 saker ble anmeldt. Det er for få, mener Marianne Lange Krogh, som leder Utdanningsforbundet (UDF) i Oslo.

– At antallet totalt sett stiger, er bekymringsfullt, men jeg tror at flere av de alvorlige hendelsene burde vært anmeldt, sier Krogh.

I 2022 ble 29 saker i Oslo anmeldt. I 2021 var tallet 26.

Men svært få saker om vold mot skoleansatte kommer for retten, til tross for at lærere har et særskilt vern mot vold og trusler i straffeloven. De siste fem årene har 18 saker blitt prøvd for landets tingretter.