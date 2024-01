19-åringen har tilstått sabotasjeaksjonen, skriver domstolen i en pressemelding onsdag.

Russiske myndigheter mener det er proukrainske sabotasjegrupper som står bak et stort antall angrep på russisk jernbane som er ment å forstyrre leveransen av forsyninger til russiske styrker ved frontlinjen i Ukraina.

Russland anklager også ukrainsk sikkerhetstjeneste for å ha brukt sprengstoff mot jernbaneskinner i Russland.

19-åringen ble dømt for å ha satt fyr på en signalboks langs et jernbanespor i mars i fjor. Ifølge dommen var målet å «undergrave Russlands økonomiske sikkerhet og forsvarskapasitet».

I dommen står det også at han handlet på vegne av en mellommann som han møtte på meldingstjenesten Telegram, og som betalte ham 10.000 rubler, i underkant at 1200 kroner, i kryptovaluta for å utføre sabotasjen.

I fjor sommer ble en russisk-ukrainsk statsborger dømt til 22 års fengsel for å ha sprengt et jernbanespor sør i Russland på ordre fra Ukraina.