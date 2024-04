Senterungdommen har i likhet med moderpartiet programfestet at abortgrensen skal være på tolv uker. Men Senterungdommens leder Andrine Hanssen-Seppola er personlig for utvidelse.

– For meg er det kvinnen sin rett til å bestemme over egen kropp som veier tyngst. Og da har jeg landet på at jeg ønsker å fjerne nemndene og ha en abortgrense på 18 uker, sier hun til Altinget.

Senterkvinnenes leder Wenche Skallerud sa på Senterkvinnenes landsmøte i mars at hun mener «det er kvinnen som skal ha det siste ordet» om abort fram til uke 18.

Hun sier til Altinget at diskusjonen har ligget i dvale i Sp i mange år, men at det nå er bevegelse i saken. Partiet burde ha startet intern debatt på et tidligere tidspunkt, mener Skallerud.

Sps nestleder og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim ønsker ikke å uttale seg om abort overfor Altinget nå. Men i 2021 ga hun uttrykk for sitt syn overfor TV 2.

– Jeg mener det er på tide å fjerne abortnemndene fram til 18. uke. Abortnemndene har utspilt sin rolle. Og kvinnene skal ikke måtte forholde seg til den institusjonen, sa Tvinnereim.

Regjeringen varslet i forrige uke at den vil legge fram forslag til ny abortlov, men så langt er det usikkert når det skjer og når saken skal behandles i Stortinget.