På grunn av oppgradering og rehabilitering av to tunneler i Oslo, begge på ring 1, er det nødvendig å la bussene få ha alle kollektivfelter alene, skriver Budstikka.

– Stengingen av Ring 1 vil føre til økt trafikk på veinettet, og det er behov for å legge bedre til rette for fremkommeligheten for kollektivtrafikken, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

Elbiler har til nå kunnet kjøre lovlig i kollektivfeltet på E18 under forutsetning av at det er minst to personer i bilen. Fra 6. mai vil ikke dette lenger være tilfellet.

– Dette varer fra 6. mai og tre år fremover, til sommeren 2027, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Halvard Gavelstad til Budstikka.

Han varsler at endringen kan føre til mer kø.

– Vi anslår at biltrafikken vil øke med 20–25 prosent i de ordinære feltene. Alle må påregne vesentlig mer trafikk i rushtiden morgen og ettermiddag, forklarer Gavelstad.