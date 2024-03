Nato-jubileum for østeuropeiske land

Fredag er det 20 år siden Bulgaria, Estland, Latvia, Litauen, Romania, Slovakia og Slovenia ble medlemmer av Nato. 29. mars 2004 ble landene medlem av Nato.

Valgresultater ventes i Senegal

I dag er frist for fremleggelse av offisielle resultater fra presidentvalget i Senegal. Tidligere statsminister Amadou Ba har erkjent at han tar tapt for opposisjonskandidaten Bassirou Diomaye Faye.

Langfredag markeres over hele verden

I Jerusalem går tusenvis av pilegrimer og geistlige i tog i Jesu fotspor gjennom gamlebyen. I Vatikanet holder pave Frans langfredagsmesse. Langfredag markeres også mange andre steder i verden, blant annet på Filippinene, der enkelte lar seg nagle til kors.

Korsvandringen i Oslo arrangeres i samarbeid med Oslo domkirke og Kirkens Bymisjon.