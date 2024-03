Hjemfart fra påskeferie

Påskeferien nærmer seg slutten, og veitrafikksentralene venter mye trafikk 1. og 2. påskedag. Rådene deres er å følge med på nyhetene og beregne god tid. Jo før man begynner hjemreisen, jo bedre, er rådet til bilistene.

– Det vi har sett tidligere år, er at den største hjemfarten er 1. påskedag. Det vil fordele seg på første og andre dag, sier trafikkoperatør Tone Sorken i Veitrafikksentralen øst til NTB.

Eliteserien sparkes i gang

I aller første runde i Eliteserien for menn skal Odd møte Haugesund klokka 18. Begge klubbene har ny trener: Odds er Kenneth Dokken, mens Oskar Hrafn Thorvaldsson trener Haugesund. Hele 8 av 16 klubber går løs på sesongen med hovedtrenere som ikke har ledet et lag i Eliteserien før.

I går ble det kjent at Bilal Njie forlater Haugesund til fordel for nettopp Odd. 25-åringen har også tidligere spilt for Skien-klubben.

– Det føles litt rart, men også veldig godt. Jeg gleder meg til å få en rolle i laget. Det blir kult å komme i gang, sier den raske vingen om Odd-overgangen.

Nye land delvis inn i Schengen

Etter forhandlinger som har vart i mer enn et tiår, blir EU-landene Bulgaria og Romania med i Schengen-samarbeidet fra utgangen av mars. Dette gjelder imidlertid bare ved båt- og flyreiser.

25 av de 27 EU-landene er nå med i samarbeidet, sammen med Norge, Sveits, Island og Liechtenstein. Over 400 millioner mennesker kan dermed reise fritt i Schengen-området uten å bli kontrollert ved grensene.

Lokalvalg i Tyrkia

Det avholdes søndag lokalvalg i Tyrkia, der det er knyttet særlig interesse til hvem som får makten i storbyene Istanbul og Ankara. Valget blir en viktig prøve både for president Recep Tayyip Erdogans parti og den mer fragmenterte opposisjonen i landet. DA sittende ordfører Ekrem Imamoglu fra sentrum-venstre-partiet CHP tok makten i 2019, ble det sett på som et stort tap for Erdogan.