Ifølge EU-påtalemyndigheten Eppo har de mistenkte svindlet til seg 600 millioner euro fra fondet RRF. Det tilsvarer drøyt 7 milliarder norske kroner etter dagens kurs.

– De mistenkes for å ha opprettet og arkivert falske regnskaper for å vise at selskapene var aktive og lønnsomme, mens de i virkeligheten var fiktive og ikke-fungerende selskaper, heter det i en pressemelding fra Eppo.

Støttefondet RRF ble opprettet av EU-landene for å få økonomien i gang igjen etter pandemien og inneholder cirka 7000 milliarder kroner gitt i både lån og tilskudd til medlemslandene.

Personene skal ha søkt om støtte i 2021 til det de hevdet var digitalisering og til å utvide virksomheten i sine fiktive selskaper til land utenfor Italia.

Eppo ble opprettet i 2017. Det har som formål å føre for retten saker om korrupsjon eller misbruk av EU-midler. Rumenske Laura Codruta Kovesi er sjef for EU-organet.