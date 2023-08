Guri Melby om F-16-donasjonen til Ukraina: – Vår støtte til Ukraina forsvinner ikke

Guri Melby (V) sier det er gode nyheter at regjeringen gir F-16 jagerfly til Ukraina. Donasjonen vil sørge for at det vil være lettere for landet å beskytte seg mot russiske missiler, mener hun.