Det var 35 navngitte ofre i saken der Buskerud tingrett avsa dom fredag 1. desember. I tillegg kommer flere unge jenter som politiet ikke har klart å identifisere, men som man fant videoopptak av hos tiltalte. Til sammen er det 52 fornærmede i saken.

Under straffesaken erkjente tiltalte alle forholdene han var tiltalt for. Det var referatforbud under forklaringen hans i retten, men ifølge hans forsvarer, advokat Anders Green, skammer han seg og beklager, skriver Drammens Tidende.

Politiet kom på sporet av mannen da en mor i Stavanger fant et opptak på nettbrettet datteren hadde lånt. Da politiet startet etterforskning, pekte sporene mot mannen i Drammen, skriver avisen.

Opptak av 250 barn

Ved gjennomgang av mannens PC fant politiet opptak av 250 barn han chattet seksuelt med på den nå nedlagte chattetjenesten Omegle. Overgrepene som han er dømt for, skjedde i løpet av en periode på bare fire måneder våren 2022.

Mannen er blant annet dømt for flere overgrep som i strafferetten sidestilles med grov voldtekt. Dommen på 15 års forvaring har en minstetid på ti år.

Overgrepene skjedde hovedsakelig gjennom chattetjenesten Omegle. Tiltalte lurte ofrene sine til å tro at han var en annen, ved at han spilte av en video med en ung jente.

Mannen erkjente straffskyld for de grove nettovergrepene mot barn i Norge, Sverige og Finland da saken startet i november, skriver Dagbladet. Mannen er dømt for lignende forhold tidligere.

– Målrettet og kynisk

NTB har gått gjennom dommen, der retten blant annet skriver dette:

«.....tiltalte har vist et planmessig forsett knyttet til handlingene i tiltalen. Tiltalte har utgitt seg for å være en annen person, og på den måten utnyttet små barn, som da befant seg i helt ukjente situasjoner. At han har tatt opp samtalene og brukt opptakene i senere kontakter, er særlig skjerpende.»

Retten skriver videre at det han fikk barna til å gjøre framstår både målrettet og kynisk.

«Det er vanskelig å se noe formildende rundt denne atferden», heter det i dommen.

Fare for gjentakelse

Retten valgte å idømme en forvaringsstraff i stedet for en tidsbegrenset fengselsstraff på grunn av faren for gjentakelse av de straffbare handlingen.

I sin rapport om tiltalte konkluderer de sakkyndige med at han vurderes «å falle innenfor gruppen personer som er assosiert høy fremtidig risiko for ny seksuell kriminalitet».

«Retten har etter en samlet vurdering av bevisbildet kommet til at det på domstidspunktet foreligger reell og kvalifisert gjentakelsesfare. Retten har i denne vurderingen lagt stor vekt på at tiltalte over tid har begått en rekke alvorlig overgrep mot barn», heter det i dommen.