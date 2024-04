Framleggelsen skjer på journalistkonferansen i regi av Skup, Stiftelsen for en kritisk og undersøkende presse.

– Målet med evalueringen har vært å sikre mest mulig læring for flest mulig mennesker. Ved å bruke fagkonferansen Skup som arena håper vi også at andre mediehus kan dra nytte av våre erfaringer, sier Fürst Haugen i en pressemelding.

«Ingen elsker Bamsegutt» ble trukket av NRK kun fire dager etter publisering fordi det kom kraftig kritikk mot serien.

I serien forteller programleder Tore Strømøy om en uføretrygdet mann med filippinsk kone og deres sønn. Familien kom seg ikke hjem fra Filippinene på grunn av trøbbel med norske myndigheter.

Det ble etter hvert kjent at mannen hadde en sedelighetsdom mot seg fra 1991, og at NRK visste om denne, men at de bevisst utelot opplysningen fra serien.

NRK ble av Pressens Faglige Utvalg (PFU) felt på tre punkter i Vær varsom-plakaten for serien. Det gjelder punktene 2.2, 3.2 og 4.8, som handler om uavhengighet og integritet, opplysningskontroll og kildebredde og hensynet til barn.

I kjølvannet av at serien ble trukket og gjenstand for debatt, startet NRK en egen gjennomgang av arbeidet med «Ingen elsker Bamsegutt». Det er denne som legges fram lørdag.