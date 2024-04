– Begge personene er kjørt til St. Olavs hospital. Vi har sperret av området og skal nå gå over i etterforskningsfase. Arbeidstilsynet er varslet, sier operasjonsleder Einar Røstum ved Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen i 10-tiden.

Innsatsleder på stedet, Mattis Hamborg, forteller til Nidaros at begge to er kritisk skadd, men at de var våkne da de ble fraktet vekk i ambulanse.

En av dem ble først betegnet som alvorlig skadd. Ambulansepersonell tok seg av de to skadde på stedet før de ble fraktet til sykehus.

Politiet meldte om hendelsen klokka 9.44 onsdag formiddag. Det var flere personer på stedet som fikk med seg ulykken.

– Det er selvfølgelig litt dramatisk for dem. Derfor er det viktig for oss å få ivaretatt dem nå, sier Hamborg til Nidaros.