Én til sykehus etter brann i bolig i Bergen

To personer ble evakuert da det tok fyr i en leilighet i en boligblokk i Fyllingsdalen i Bergen. Beboeren i boligen ble sendt til sykehus med ukjent skadeomfang. Ytterligere én person fra en naboleilighet ble også evakuert.

Like etter klokken 4.30 hadde brannvesenet slukket brannen. Det ble ikke meldt om noen personskader. Det var beboeren selv som varslet nødetatene. Vedkommende våknet til et høyt smell med mye røyk i stua, opplyste operasjonsleder Steinar Hausvik til NTB.

Fire til sykehus etter frontkollisjon

Fire personer ble sendt til sykehus etter en trafikkulykke ved Undrumsdal nord for Tønsberg. Operasjonsleder Ottar Steinstø opplyste til NTB at det var snakk om en frontkollisjon som skjedde i forbindelse med en bakketopp.

– Det er store materielle skader, men utover det vet vi ingenting om skadeomfanget på de involverte, sa Steinstø.

I en av bilene satt det tre personer, alle i 20-årene, mens i den andre bilen satt det bare en sjåfør i 30-årene. Det er ikke mistanke om rus.

Journalist og tidligere gissel Terry Anderson er død

Terry Anderson, Midtøsten-korrespondenten for AP som satt nesten sju år som gissel i Libanon på 1980-tallet, er død. Han ble 76 år gammel.

Anderson ble bortført av Hizbollah-militsen i 1985, mens kaos og krig herjet i Libanon. Nesten sju år i fangenskap gjorde ham til en av de amerikanerne som har sittet lengst som gissel. I løpet av den tiden ble han utsatt for vold og drapstrusler, han ble lenket til en vegg og satt isolert i lange perioder.

Ny rapport: Flere dystre værrekorder ble satt i 2023

2023 var et av de våteste og varmeste årene som noen gang er registrert i Europa. Fjoråret var preget av store skogbranner, hetebølger og ødeleggende flommer.

Dette kommer fram i en rapport om været i Europa i fjor, som er utarbeidet av Verdens meteorologiske organisasjon (WMO) og EUs klimaendringstjeneste, Copernicus.

Konsekvensene av klimaendringene var godt synlige i Europa gjennom året, og millioner av mennesker ble påvirket av ekstremvær. Rapporten viser at ekstremværet er her og nå, og at temperaturendringene treffer Europa med større styrke enn resten av verden.

Tesla kutter prisene i flere land

Skuffende salg gjør at Tesla kutter prisene i flere land, blant annet Tyskland og Kina. Teslas Model 3 blir nå 2000 euro billigere i Tyskland, der prisen blir 40.990 euro, tilsvarende litt over 480.000 kroner. I Kina kuttes prisen med 14.000 yuan til 231.900 yuan – drøyt 352.000 kroner.

Nylig senket elbilselskapet prisene også i USA som følge av sviktende salg og priskrig mot andre produsenter. Toppsjef Elon Musk opplyste denne måneden at salget gikk ned i første kvartal, for første gang på snaut fire år.

– Prisene må endres ofte, slik at produksjonen passer til etterspørselen, skrev Musk søndag på X/Twitter , som han også eier.