Mandag møtes Orkla og Mondelez i Oslo tingrett, etter at førstnevnte gikk til søksmål.

Orkla, som eier varemerket Nidar som har Stratos-sjokoladen, krever forbud mot at Freia-produsent Mondelez markedsfører og selger Freia Boble melkesjokolade med dagens emballasje. I tillegg krever Orkla tilbakekall av varene fra markedet og erstatning.

– Vi mener Boble fra Mondelez er for lik den norske folkefavoritten Stratos som har vært på markedet i snart 90 år, skriver kommunikasjonsdirektør Elisabeth Aandstad Ekheim i Orkla i en epost til E24.

Nettavisen omtalte uenigheten mellom sjokoladeprodusentene i september i fjor. Dagbladet Børsen har også omtalt saken denne uken.

Freia: Blått illustrerer luft, himmel og bobler

I sitt sluttinnlegg før rettssaken svarer Mondelez at Orkla ikke har enerett på blåfargen, og at det ikke foreligger noen forvekslingsfare. De skriver også at eneretten til blåfargen allerede er tatt stilling til av Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter.

I en pressemelding denne uken skriver Mondelez at Freia Boble ble lansert i 2000. Den gikk ut av produksjon i 2017, før den ble relansert i september i fjor.

Markedsdirektør Sølvi Grana Slotta i Freia understreker at pakningen på Boble, i likhet med de fleste andre sjokoladeplatene deres, primært er gul.

– Så bruker vi ulike farger i tillegg til gult for å gjøre det enkelt å skille mellom de ulike platene. Vi bruker farger som man naturlig assosierer med de ulike smakene, for eksempel svart for lakris, lysebrunt for mandler – og da altså blått for luft, siden Boble er Freia melkesjokolade med luft, sier Slotte.

Mondelez skriver også i sluttinnlegget sitt at blåfargen illustrerer himmel og bobler.

Ifølge Freia har også Boble etter relanseringen i fjor blitt den nest mest solgte sjokoladeplata i Norge etter Freia Melkesjokolade.

Mener blått oppfattes som Stratos-varemerke

Elisabeth Aandstad Ekheim i Orkla sier til E24 at de har gjort undersøkelser som viser at mer enn sju av ti nordmenn oppfatter blåfargen som et varemerke for Stratos

– Det sier noe om hvor unik blåfargen er for Stratos, sier hun.

– Til forskjell fra melkesjokolade, der gult design er vanlig kategorifarge, har Stratos vært alene i det norske markedet om å bruke den karakteristiske blåfargen for porøs sjokolade i snart 90 år, sier Eikheim.