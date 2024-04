Den nye meningsmålingen Opinion har gjennomført for Dagsavisen og FriFagbevegelse , viser store endringer i velgermassene fra mars til april.

Velgerne går bort fra Høyre og deres leder Erna Solberg. Hvis det hadde vært valg nå, hadde Høyre endt opp med 22,2 prosent av stemmene. Det er en nedgang på 4,5 prosentpoeng siden forrige måling.

– Her er det litt sprik fra andre målinger. Det gjenstår å se om dette står seg over tid. Men utslaget er stort. Samtidig har Frp en klar framgang. Det er mer i tråd med de andre målingene, sier valgforsker og forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh, til FriFagbevegelse.

Frp-leder Sylvi Listhaug kan juble over at partiet stjeler velgere fra Høyre. De styrker seg til 16,8 prosent, en økning på 3,6 prosentpoeng.

– Det er veldig hyggelig med gode målinger. Målingene vil sikkert variere framover, men vi skal i alle fall stå opp for folks frihet og trygghet, sier Sylvi Listhaug i en kommentar til FriFagbevegelse.

Regjeringspartiene tjener ikke mye totalt på Høyres fall. Arbeiderpartiet går opp 2,5 prosentpoeng til 19,3 prosent. Senterpartiet faller derimot til 6 prosent, en nedgang på 1,8 prosentpoeng.

For de andre partiene ser målingen slik ut (endring fra marsmålingen i parentes): Rødt 5,9 (+0,1), SV 10,9 (+0,7), MDG 2,8 (-1,8), KrF 3 (-1,2), V 7,3 (+1,7) og andre 5,8 (+0,5). I kategorien andre ligger INP, som alene ville fått 2,7 prosent.

1000 personer er intervjuet i målingen, hvorav 735 personer har avgitt svar om partipreferanse. Feilmarginen varierer fra 3,0 prosent til 1,2 prosent avhengig av størrelsen på oppslutningen. Undersøkelsen er gjort i perioden 9.–15. april.