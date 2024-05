Like etter klokka 18.30 meldte politiet om en båt som sto i brann, og at nødetatene var på vei. Det ble også opplyst at folk om bord i den lille båten hadde hoppet i sjøen.

– Tre personer som havnet i vannet, er plukket opp av en annen båt og tatt med til land. Den brennende båten har gått ned, meldte politiet like etter.

Ifølge 110-sentralen hadde de tre svømt til land selv. Deretter ble de undersøkt av ambulansepersonell. Politiet bekrefter at alle er gjort rede for.

Borgundfjorden ligger sør for Ålesund, mellom Nørvøya i nord og øya Sula i sør.