Det var i august og september i fjor at mannen kjørte rundt på sin elektriske enhjuling i en kommune i Rogaland og delte ut lappene med adressen til BDSM-nettstedet og hans profilnavn på nettstedet.

Ifølge dommen fra Sør-Rogaland tingrett tok mannen kontakt med flere jenter og delte ut lappene. Den ene av jentene var 15 år på tidspunktet, mens en annen var 16 år.

Politiet ble kjent med saken da foreldrene til flere tenåringsjenter i august i fjor tok kontakt med dem om lappene.

Da saken gikk i tingretten i forrige uke, erkjente mannen å ha delt ut rundt 30 håndskrevne lapper til jenter han traff på. Han sa at meningen var å gi lappene til jenter over 18 år, men innrømmet at det var vanskelig å vite alderen på jentene. Han forklarte i retten at formålet var å reklamere for nettstedet, og han tenkte at det hele var uskyldig.

Retten dømte mannen for uanstendig atferd overfor barn under 16 år og uanstendig atferd overfor noen som ikke har samtykket i det. Straffen ble en bot på 15.000 kroner.

Han var også tiltalt for besittelse av materiale som viser overgrep mot barn, men han ble frikjent for dette i retten.