Mannen skal ha gått ut på et isflak onsdag kveld og nærmet seg en hvalross som lå på isen, opplyser Sysselmesteren på Svalbard på sine nettsider torsdag.

Sysselmesteren ble kontaktet av publikum som var vitne til hendelsen. I tillegg var det flere av Sysselmesterens egne ansatte som observerte mannen.

Sysselmesteren rykket ut og fikk kontroll på mannen. Han fikk ilagt et forelegg på 12.500 kroner for unødig forstyrrelse av dyreliv.

– Sysselmesteren oppfordrer alle til å holde god avstand til hvalross slik at den ikke forstyrres og at det ikke oppstår fare for mennesker.