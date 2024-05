– Alle felt fra bunnen og opp til Randaberg skal freses og asfalteres. Jobben finner sted fra 26. mai klokken 23.59 til fredag 31. mai klokken 06.00, og søndag 2. juni klokken 23.59 til fredag 7. juni klokken 06.00, sier prosjektleder Bjørn I Andersen i Statens vegvesen i en pressemelding.

For å gi best mulig framkommelighet under arbeidene vil Vegvesenet avvikle trafikken med døgnkontinuerlig kolonnekjøring.

To kjørefelt skal være åpne på dagtid, og ett på kvelden. På dagtid når det er mest trafikk vil antallet lederbiler være høyest. Det vil si at det ikke vil bli fastsatte tidspunkter for kolonnene.

– Ved å jobbe døgnet rundt vil vi kunne jobbe mer effektivt og den totale arbeidstiden blir kraftig redusert, sier Andersen.