Vipps hadde problemer

Mobilbetalingstjenesten hadde natt til søndag problemer som berørte enkelte norske kunder. Problemene ble fikset klokken 4.57.

– Det er problemer hos leverandøren av betalingsinfrastrukturen vår, og dette påvirker alle kortbetalinger for enkelte brukere i Vipps, skrev selskapet i en driftsmelding klokken 2.31.

I en oppdatering klokken 3.36 skrev Vipps at problemene oppsto på grunn av vedlikehold.

Tre personer evakuert etter brann på Hamar

Tre personer ble evakuert etter at en brann spredde seg fra en garasje til et bolighus på Hamar. Huset kommer til å brenne ned, ifølge politiet.

– Brannvesenet kommer til å foreta en såkalt kontrollert nedbrenning, sa oppdragsleder Ove Stian Ovrum i Innlandet politidistrikt til NTB.

Han opplyste videre at samtlige av de tre beboerne ble evakuert og tilsett av helsepersonell. Hva som forårsaket brannen, er imidlertid fortsatt ukjent.

To personer skutt i Helsingborg

To personer ble natt til søndag skutt i sentrum av den sørsvenske byen Helsingborg. En av dem oppgis å være alvorlig skadet.

Politiet sier de fikk melding om skyting klokken 3.02 natt til søndag. En stor politiinnsats ble satt i gang, og området der de tre ble funnet, ble sperret av. Saken etterforskes som drapsforsøk.

De skadede ble sendt til sykehus. Politiet opplyste først at tre personer var skutt, men den tredje viste seg å ha andre typer skader.

Biden fast bestemt på å ikke sende soldater til Ukraina

USAs president Joe Biden gjentok lørdag at han ikke har noen planer om å sende amerikanske soldater til Ukraina.

– Ingen amerikanske soldater kriger i Ukraina. Jeg er fast bestemt på at det skal forbli slik, men vi står sterkt sammen med Ukraina, sa Biden da han talte til avskjedsklassen ved den prestisjetunge krigsskolen West Point.

Han kalte Russlands president Vladimir Putin «en brutal tyrann» som «var sikker på at Nato ville splittes» etter invasjonen av Ukraina i 2022. Han roste også USAs rolle i Midtøsten og påpekte at USA driver et «presserende diplomati» for å sikre en våpenhvile og få hjem gislene som holdes av Hamas.