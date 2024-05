Alle som har autorisasjon, er registrert i Helsepersonellregisteret. Nå foreslår regjeringen at et forbud mot å yte helsehjelp skal registreres i dette registeret – som skal være søkbart og åpent for alle, skriver Aftenposten.

Forslaget kan for eksempel hindre at en sykepleier som har forgrepet seg på pasienter på et sykehus, kan få jobb som pleieassistent på et sykehjem.

– Lovforslaget vil ikke hindre at helsepersonell som har mistet autorisasjonen, gir alternativ behandling eller bruker titler som ikke krever autorisasjon, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Men han understreker at behandlere som grovt bryter loven om alternativ behandling av sykdom, kan straffes og fradømmes retten til å drive slik virksomhet.

Ifølge avisen jobber rundt 114.000 mennesker uten autorisasjon i helsevesenet. I dag er det bare domstolene som fradømme helsepersonell retten til å ta imot pasienter.