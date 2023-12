Arbeidet med reguleringsplan for ny E18 mellom Ramstadsletta i Bærum og Nesbru i Asker ble satt på pause i januar da det ble klart at prosjektet ville overstige styringsrammen på 12,2 milliarder kroner.

Etter å ha forsøkt å finne løsninger som kan redusere kostnadene, har Statens vegvesen nå fått aksept fra Vegdirektøren til å søke om nytt styringsmål.

Til Teknisk Ukeblad forteller prosjektsjef Tom Hedalen at Vegvesenet vil sende inn søknad om å øke styringsmålet i prosjektet med 3,2 milliarder kroner.

– Vi anbefaler å gå videre med opprinnelig løsning, men den er jo for dyr. Så for at det skal være mulig, må vi få godkjent det nye styringsmålet, sier Hedalen.