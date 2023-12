De hevdet de produserte førsteklasses olivenolje, men det var i realiteten olje av svært dårlig kvalitet, skriver New York Times.

Gruppen har produsert 260.000 liter olivenolje som er «uegnet for konsum», kunngjorde politi i de to landene mandag.

Politistyrkene har beslaglagt en mengde oljetønner, 91.000 euro og en rekke dokumenter i forbindelse med pågripelsene.

Også i forrige uke ble det avdekket storstilt olivenoljesvindel. En far og en sønn i Hellas ble pågrepet for å ha solgt store mengder olivenolje som egentlig var billig solsikkeolje med fargestoff.

Et rekordvarmt 2023 har skapt mye trøbbel for olivenbønder. EU anslår at den globale olivenoljeproduksjonen faller med mer enn 26 prosent i 2022–2023 sammenlignet med 2021. I selve EU forventes produksjonen å falle med 39 prosent. De dårlige avlingene har ført til skyhøye priser på oliven.

Det siste tiåret har myndigheter i europa gått hardt til verks for å slå ned på olivenoljesvindel. Olivenolje har i mange år vært en av matvarene.

– Dessverre er forfalskning av kaldpresset olivenolje vanlig praksis, som er grunnen til at kampen mot det har høy prioritet hos politiet, særlig i produksjonsland, skriver Europol i en uttalelse.