– I tillegg til en høyere andel tilsyn med brudd og reaksjoner, har vi også avdekket flere brudd og gitt flere reaksjoner per tilsyn de siste årene. Regelverket er der for en grunn, nemlig å beskytte arbeidstakernes helse og sikkerhet. Det at vi treffer mer presist i tilsynene, fører til flere forbedringstiltak ute i virksomhetene, sier fungerende direktør Ronny Jørgenvåg i en pressemelding.

I 2023 gjennomførte Arbeidstilsynet 12.808 tilsyn, der 74 prosent avdekket brudd. Det viser tilsynets årsrapport.

Andelen brudd var særlig høy i næringen helse og sosial.

– De siste årene har vi trappet opp tilsynsaktiviteten innen helse og sosial, fra 430 tilsyn i 2019 til nær det dobbelte i 2023. Dette skyldes at vi ser en økende risiko for muskel- og skjelettplager og psykiske plager, hvor helse- og omsorgssektoren er særlig utsatt, sier Jørgenvåg.

Rekordmange bøter

Hele 1420 ganger vedtok Arbeidstilsynet helt eller delvis stans av arbeid på grunn av overhengende fare for liv og helse i fjor. Det er 300 flere stansingsvedtak enn året før.

I løpet av fjoråret ble det også vedtatt 798 overtredelsesgebyrer, som er det høyeste antallet overtredelsesgebyr Arbeidstilsynet noensinne har vedtatt i løpet av ett år.

– Gebyret er et effektivt verktøy i innsatsen for et trygt arbeidsliv og for å bekjempe kriminelle og useriøse aktører. Det skal både bidra til forbedring i virksomheten som får gebyret, og det skal ha en preventiv effekt på andre, som ser at det får konsekvenser å bryte loven. Derfor skal det svi økonomisk for virksomhetene som begår slike lovbrudd, sier Jørgenvåg.

– Arbeidslivet skal være trygt

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) skriver i en epost til NTB at regjeringen vil ha slutt på useriøse forhold i arbeidslivet og stoppe sosial dumping.

– Det norske arbeidslivet skal være trygt. Jeg kan ikke understreke nok hvor viktig Arbeidstilsynet er for et sikkert og seriøst arbeidsliv.

Hun påpeker at regjeringen har styrket tilsynets budsjetter med nærmere 70 millioner kroner siden 2021.

– Vi har bedt de være mer synlig, føre mer tilsyn, og i større grad bøtelegge og politianmelde grov arbeidslivskriminalitet. Resultatet for 2023 viser at det har hatt effekt, sier Brenna.