Da nødetatene kom til stedet ble det klart at brannen var så kraftig at det ikke var mulig å redde huset. Brannmannskapene konsentrerte seg derfor om å hindre spredning til en låve i nærheten, noe de lyktes med.

Ved 4-tiden natt til tirsdag opplyser Sørøst politidistrikt på X/Twitter at boligen har brent helt ned, og at brannvesenet blir på stedet for å drive med etterslukking.

Politiet har fått bekreftet at boligeier, som er den eneste som er registrert bosatt på adressen, befinner seg i utlandet, opplyser operasjonsleder Jan Tore Gregersen i Sørøst politidistrikt.

Det er ingen opplysninger om at andre personer har vært i huset i natt.

Politiet meldte først at det befant seg flere hunder i en hundegård på eiendommen, men det ble senere rettet til at det kun dreide seg om én hund. Hunden blir ivaretatt av andre. Det er ingen indikasjoner på at hunden, eller andre personer, har blitt påført noen skader.

Politiet meldte om brannen klokken 1.21 natt til tirsdag etter at en nabo først meldte fra.