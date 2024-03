– Jeg blir sittende til en etterfølger er klar, og fram til det skjer skal jeg ha fullt fokus og oppmerksomhet på de mange prosjektene vi holder på med, sier hun til Sunnmørsposten.

Berg ble i 2007 avisens første kvinnelige sjefredaktør. Etter 17 år i rollen pensjonerer hun seg.

Berg har i tillegg til redaktørjobben hatt en rekke verv i ulike presseorganisasjoner. Hun har vært både styremedlem og styreleder i Norsk Redaktørforening og nestleder i styret for Norsk Presseforbund. Hun har også sittet i styret for den norske avdelingen av IPI, som er en internasjonal organisasjon for pressefrihet, skriver SMP.