– Med formuleringen sier vi implisitt at alt i Bibelen er Guds ord, men det synes jeg er uheldig. Da gir man Bibelen en enorm autoritet og gir inntrykk av at man har Gud på sin side når man for eksempel leser at kvinner skal underordne seg sin mann, sier Stette ifølge Vårt Land.

I siste nummer av Nytt norsk kirkeblad tar han til orde for en ny formulering:

– Jeg foreslår at man i dag avslutter med: «Slik lyder denne lesningen». Denne formuleringen finner du i flere andre kirkesamfunn, skriver han.

Leder Solveig J. Mysen i Nemnd for gudstjenesteliv sier nemnda tidligere har tatt til orde for en åpnere ordlyd, men at dette ikke ble vedtatt. Hun har forståelse for Stettes argumenter, men mener dette ikke er viktig nok til å foreslå en endring.

Hun tror de fleste i kirken er slitne av høringene og prosessene.

«Når kirken i tillegg går en usikker økonomisk tid i møte, skal det mye til for å måtte trykke nye bøker som må betales for av sognene, bare fire år etter forrige runde», skriver hun i et tilsvar.