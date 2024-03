Våren 2020 kom Diskrimineringsnemnda fram til at det var ulovlig aldersdiskriminering å nekte en 22-åring adgang til en cocktailbar i Oslo sentrum. Utestedet opererte med 23 års aldersgrense.

Siden er avgjørelsen fulgt opp i flere andre vedtak, til utelivsbransjens frustrasjon, skriver Rett24.

Ett av de rammede utestedene, Festiviteten på Hamar, bestemte seg for å ta saken til domstolene. I oktober vant de fram i Oslo tingrett, og fredag forkastet Borgarting lagmannsrett statens anke.

Borgarting lagmannsrett mener at Festiviteten hadde en saklig legitim grunn for diskrimineringen, da de ikke har et isolert ønske om å ekskludere personer under 23 år, men ønsker å etablere en nattklubb for et eldre publikum.

Lagmannsretten understreker i dommen at konklusjonen ikke nødvendigvis innebærer at 23-årsgrenser vil være lovlig i alle tilfeller.