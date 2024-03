Brundtland (84) ble i høst innvalgt i Oslo bystyre for Arbeiderpartiet. Nå går hun og Oslo Arbeiderparti inn for å øke grensen for selvbestemt abort til 18 uker, skriver flere medier – blant annet VG , TV 2 og NRK.

– Det er ingen grunn til å fortsette med nemnd etter 12 uker. Det er fortsatt kvinners liv dette dreier seg om, sa Brundtland som bystyrerepresentant i Oslo onsdag.

Hun holdt partiets hovedinnlegg når bystyret skal vedta Oslo kommunes høringsuttalelse om utredningen fra abortutvalget.

Som statsråd kjempet hun for retten til selvbestemt abort til uke 12, som ble vedtatt i 1978. Nå går Brundtland inn for å utvide retten til selvbestemt abort til uke 18 i svangerskapet og avskaffe dagens nemndsystem.

– Dagens lov er rett og slett utdatert, sier Brundtland.

Hun sier abort etter uke 18 ofte skyldes sykdom hos fosteret eller moren. Disse kvinnene trenger å snakke med en lege, men det kan løses på ulike måter, mener den tidligere statsministeren.

– For meg er det viktig at det blir kvinner som bestemmer også i den perioden.

Det er ventet at regjeringen denne våren legger fram et forslag om å utvide grensen for selvbestemt abort og fjerne nemndene.