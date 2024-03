Etter at Matapour var blitt overmannet og lagt i bakken natt til 25. juni 2022, var Rasten blant dem som fikk avvæpnet 44-åringen. Etterpå fikk hun avverget at den rasende folkemengden kvalte Matapour der og da, men sørget for at han var i live til politiet fikk pågrepet ham.

– Jeg gjorde ikke dette for å redde deg, jeg gjorde det for å redde de andre, sa hun direkte til Matapour.

Rasten har i ettertid framstått som en ressurs for alle i det skeive miljøet og alle andre som befant seg i gata da Matapour åpnet ild mot den intetanende menneskemengden som feiret Pride-festivalen og den varme sommernatta.

I retten fortalte imidlertid Rasten at angrepet har satt dype spor både i hennes eget og i mange andres liv.

– Det er vanskelig og tøft å sitte foran gjerningsmannen å fortelle at han har klart å så frykt. Det har han gjort i mitt liv og i mange andres liv, sa hun til dommerne.

– Konsekvensene av dette angrepet har vært fatale og ødelagt så mange liv. Jeg håper tiltalte blir dømt for terror – at han blir vurdert som tilregnelig for det han har gjort, sa hun videre.