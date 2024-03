Rettssak etter 25. juni-skytingen fortsetter

Rettssaken mot terrortiltalte Zaniar Matapour fortsetter. Etter lunsj er den første delen av bevisførselen i straffesaken ferdig og det vil være den tiltaltes tur til å avgi forklaring i retten. Dette er frivillig, men statsadvokat Gravås sier til NTB at hun på nytt vil oppfordre Matapour til å avgi forklaring. Matapours forsvarer, advokat Marius Dietrichson, sier det ikke ligger an til noen endret holdning fra klientens side onsdag.

– Det tror jeg vi bare får notere oss, så får vi gå videre i bevisbildet, sier Dietrichson til NTB.

Matapour er tiltalt for grov terror etter at han åpnet ild utenfor Per på hjørnet og London pub i Oslo sentrum natt til 25. juni 2022. To menn ble drept i terrorangrepet.

EOS-utvalget leverer sin årsmelding

EOS-utvalgets årsrapport for 2023 overleveres til Stortinget i dag. Årsmeldingen vil bli oversendt kontroll- og konstitusjonskomiteen for videre behandling.

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) kontrollerer de hemmelige tjenestene i Norge: Politiets sikkerhetstjeneste, Etterretningstjenesten, Forsvarets sikkerhetsavdeling og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Ministermøte om ungdomskriminalitet

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) og barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) deltar i dag på et nordisk ministermøte om kriminelle barn og unge.

Toppe har tidligere uttalt at den økende kriminaliteten blant unge bekymrer henne. I fjor ble det registrert 11.700 unike gjerningspersoner under 18 år, en økning på 20 prosent sammenlignet med gjennomsnittet de siste fire årene.

Bocuse d'Or Europe 2024

Håvard Werkland, som ble kåret til Årets kokk i Stavanger i september i fjor, representerer Norge i Bocuse d'Or Europe. Europamesterskapet i kokkekunst arrangeres i Trondheim. De ti beste kandidatene går videre til verdensfinalen i Lyon neste år.

Kunngjøring av Abelprisen

I dag kunngjør Det Norske Videnskaps-Akademi Abelprisvinneren for 2024. Prisen deles ut hvert år for fremragende matematisk arbeid. Premien er på 7,5 millioner kroner.

I fjor var det den argentinske matematikeren Luis A. Caffarelli som vant prisen på grunn av hans bidrag til regularitetsteori for ikke-lineære partielle differensialligninger.

Den internasjonale Ibsenprisen kunngjøres

I dag, på Henrik Ibsens fødselsdag, blir det kjent hvem som får Den internasjonale Ibsenprisen. Prisen skal hedre en person, institusjon eller organisasjon som har tilført verdensdramatikken eller teateret nye kunstneriske dimensjoner. Prisen er på 2,5 millioner kroner. Ibsenprisen deles ut annethvert år.

Forfatter og dramatiker Henrik Ibsen ble født for 196 år siden i Kristiania. Han er en av verdenslitteraturens mest innflytelsesrike og spilte dramatikere.

Rentebeslutning i USA

Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve kommer i dag med sin beslutning. Det er ventet at kunngjøringen skjer klokken 19 norsk tid. I forkant av rentemøtet har analytikere sagt at de regner med et uendret rentenivå både på dagens møte og neste rentemøte i mai. Årsaken er at inflasjonen i USA i forrige måned steg til 3,2 prosent, noe høyere enn det som analytikere hadde anslått på forhånd.

Intervju med paven

Den sveitsiske italienskspråklige kringkasteren RSI slipper i dag hele intervjuet som de gjorde med pave Frans i februar. Noen av pavens uttalelser fra intervjuet har blitt publisert tidligere - blant annet om at han sa at Ukraina bør tenke på å forhandle med Russland.

– De sterkeste er de som ser situasjonen, tenker på folket og har mot til å heise det hvite flagget og forhandle, sa paven blant annet. Det utløste skarp kritikk både fra Ukraina og vestlige land.

Blinken besøker Saudi-Arabia og Egypt

USAs utenriksminister Antony Blinken skal i dag besøke Saudi-Arabia, før han i morgen drar videre til Egypt. På programmet står samtaler om å få til fred på Gazastripen.

Hensikten med Midtøsten-reisen er å diskutere forsøket på å få i stand våpenhvile for Gazastripen, samt å øke leveringen av humanitær hjelp til enklaven. Det opplyser Blinkens talsmann Matthew Miller.

Brann spiller kvartfinale i mesterligaen

Knallhard motstand venter Brann i mesterligaens kvartfinale. Motstander er tittelforsvarer Barcelona. I troppen har Barcelona de norske stjernene Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen. Dessuten har katalanerne også den ferske Gullballen-vinneren Aitana Bonmatí. Første kvartfinalekamp spilles på Åsane Arena klokken 21 i kveld.