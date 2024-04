Kommisjonen får prisen for å ha levert en rapport som gir et godt grunnlag for å ruste Norge i møtet med en usikker framtid, skriver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

– De har også gitt anbefalinger for hvordan arbeidet med dette området bør innrettes for å gi mest effekt, sier juryleder og DSB-direktør Elisabeth Aarsæther.

Det var justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) som overrakte prisen til kommisjonsleder Harald Sunde på vegne av juryen.

– Deres arbeid vil være definerende for det norske samfunnet de neste tiårene, sier Mehl.

