På tre år har andelen videregåendeelever som har rapportert at de blir mobbet, økt fra 3,3 til 6,1 prosent, skriver Kommunal Rapport.

Ifølge undersøkelsen står det verst til i Troms fylke. Der har 7,6 prosent av elevene i videregående meldt at de blir mobbet.

– Jeg tenker først og fremst at vi har en jobb å gjøre. Vi har tiltak mot mobbing i dag, men det ser ikke ut til at de er helt treffende, sier leder av hovedutvalg for kompetanse, Cecilie Mathisen (H), i Troms fylkeskommune.

Videre viser undersøkelsen at det er mest lærermobbing i Akershus. I Akershus oppgir 4 prosent av elevene at de er blitt mobbet av en voksen på skolen. Finnmark ligger lavest med 1,3 prosent.

Elevene på linjen for frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign er mest utsatt for mobbing. Deretter kommer linjene for salg, service og reiseliv.